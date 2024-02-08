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Губернатор принял участие в заседании расширенной коллегии Прокуратуры Московской области
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 8 Февраля 2024, 16:29
Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в заседании расширенной коллегии Прокуратуры Московской области. На нем были подведены итоги надзорной деятельности за 2023 год и обозначены приоритетные задачи на 2024-й. Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за профессиональный подход к решению самых актуальных вопросов, передает пресс-служба губернатора и правительства региона.
«С каждым из присутствующих здесь в зале мы регулярно встречаемся на разных территориях, чтобы решать самые насущные вопросы, реагировать на возникающие вызовы. Традиционно собираемся в начале года и на расширенной коллегии, чтобы подвести итоги. Я хотел бы поблагодарить вас за совместную продуктивную работу. Все подразделения в случае возникновения той или иной ситуации, прежде всего, стараются разбираться во всех нюансах и деталях», - подчеркнул Андрей Воробьев.
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