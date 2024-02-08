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В Электростали прошла встреча с руководителями и представителями муниципальных предприятий
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 8 Февраля 2024, 16:30
В минувшую среду в электростальском коворкинг-центре «Fабрика» при участии городской администрации, общественной приемной Уполномоченного по защите прав предпринимателей, Центра медиации Московской области прошла встреча с руководителями и представителями муниципальных предприятий и организаций, информирует пресс-служба бизнес-омбудсмена региона.
«Среди обсуждаемых вопросов отдельное внимание было уделено альтернативному способу урегулирования споров – медиации», - говорится в сообщении.
О возможностях данного метода подробно рассказала руководитель областного медиативного центра Мария Светлова.
«Конструктивный диалог – основа сохранения и развития партнерских отношений в бизнесе. Медиация, как рабочий инструмент, позволяет разрешить конфликт при полной конфиденциальности и сохранении репутации, при этом экономит значительные силы и средства при решении споров», – отметила Светлова.
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