08
февраля 2024
четверг
 
Главная  /  Общество  /  Врачи Видновского перинатального центра провели операцию пациентке с редкой формой врастания плаценты

Врачи Видновского перинатального центра провели операцию пациентке с редкой формой врастания плаценты

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 8 Февраля 2024, 16:30

В Видновский перинатальный центр поступила 30-летняя женщина на 34-й неделе беременности. Как выяснилось, во время прохождения УЗИ специалисты выявили у пациентки врастание плаценты без рубца на матке. Это крайне редкая и трудно выявляемая патология, которая может привести не только к массивной кровопотере, но и удалению матки, а также летальному исходу, как мамы, так и ребенка, передает пресс-служба регионального Минздрава.

«Нам удалось пролонгировать беременность пациентки до 37-й недели, после чего мы выполнили ей кесарево сечение. Так как врастание могло сопровождаться массивной кровопотерей, еще на этапе подготовки к родоразрешению мы заготовили аутоплазму пациентки, чтобы не пользоваться донорскими компонентами крови. В ходе вмешательства мы выявили, что врастание произошло в переднюю и в заднюю стенку матки. Благодаря нашей
разработанной методике, удалось иссечь патологически измененные ткани, а также сохранить репродуктивную функцию женщины», - рассказал заведующий акушерским отделением патологии беременности Ильяс Куликов.

Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  ГИБДД  Город  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Деловое Одинцово  Деловой прием  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  Егорьевское утро  ЖКХ  Жуковские вести  За новую жизнь  Заря  Звенигородские вести  Земля Подольская  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  Коломенская правда  Компаньон и Ко  Конференция  Котельники сегодня  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Луховицкие вести  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  МИГ  Маленький город  Маяк  Местные вести  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  Призыв  ПроТВинформ  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  РЖД  Реут  Родники  Своя газета  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серпуховские вести  Слет  События  Совет  Солнечногорский курьер  Сочи  Спутник  Ступинская панорама  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  Факт  Центр города  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Шаховские вести  Щербинский вестник  Электрогорские вести  Ярославка - реклама  Ять  аренда  аттракционы  ветераны  взятка  дети  дороги  дума  жилье  завод  земля  игры  инвестиции  инновации  интернет  кино  конкурс  космос  марафон  милиция  митинг  молодежь  перестрелка  песня  пожар  праздник  преступление  приставы  свинокомплекс  склады  спорт  студенты  суд  театр  убийство  учителя  футбол  хоккей  церковь  школы  школьники  экология  эрудиты 
  ﻿
Погода -11 -13
ночью -12 -14 утром -13 -15
Котировки
USD ЦБ РФ 91,1514 0.4672
EUR ЦБ РФ 98,0936 0.6496

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 