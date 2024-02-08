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Врачи Видновского перинатального центра провели операцию пациентке с редкой формой врастания плаценты
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Общество — 8 Февраля 2024, 16:30
В Видновский перинатальный центр поступила 30-летняя женщина на 34-й неделе беременности. Как выяснилось, во время прохождения УЗИ специалисты выявили у пациентки врастание плаценты без рубца на матке. Это крайне редкая и трудно выявляемая патология, которая может привести не только к массивной кровопотере, но и удалению матки, а также летальному исходу, как мамы, так и ребенка, передает пресс-служба регионального Минздрава.
«Нам удалось пролонгировать беременность пациентки до 37-й недели, после чего мы выполнили ей кесарево сечение. Так как врастание могло сопровождаться массивной кровопотерей, еще на этапе подготовки к родоразрешению мы заготовили аутоплазму пациентки, чтобы не пользоваться донорскими компонентами крови. В ходе вмешательства мы выявили, что врастание произошло в переднюю и в заднюю стенку матки. Благодаря нашей
разработанной методике, удалось иссечь патологически измененные ткани, а также сохранить репродуктивную функцию женщины», - рассказал заведующий акушерским отделением патологии беременности Ильяс Куликов.
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