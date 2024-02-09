09февраля 2024
пятница
|
«Социальная ипотека» помогла медсестре решить жилищные проблемы в Подмосковье
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 9 Февраля 2024, 12:40
Медработник с тремя детьми из городского округа Красногорск благодаря программе «Социальная ипотека» смогла купить собственную квартиру, передает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.
Обладательница сертификата — Светлана Широкова, работает в ГБУЗ МО «Красногорская городская больница». Ее рабочий стаж превышает 20 лет.
«Медициной интересовалась с детства. Хотела стать врачом, но передумала и осталась операционной медсестрой», - рассказывает она.
В свое время Светлана предпочла карьере семью, но жизнь распорядилась так, что женщина осталась одна с тремя детьми. Проблем прибавило отсутствие собственного жилья.
«Социальная ипотека стала настоящим выходом из положения. Из доступных вариантов я выбрала двухкомнатную квартиру, в которую мы переезжаем вместе с детьми», - рассказывает Широкова.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -8 -10
вечером -10 -12 ночью -14 -16
Котировки
Партнеры