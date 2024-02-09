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Более 1,4 млн детей прошли профосмотры в Подмосковье в прошлом году
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Февраля 2024, 12:41
В 2023 году в Московской области году профилактические медицинские осмотры прошли более 1,4 млн детей и подростков, информирует пресс-служба Минздрава региона.
«От заботы о здоровье детского населения региона зависит наше будущее, поэтому это один из приоритетов в нашей работе. Мы постоянно напоминаем, что заболевания, выявленные на ранней стадии, эффективнее поддаются лечению. В прошлом году профилактические осмотры прошли более 1,4 млн детей», - сказала Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
Отметим, что после проведенного осмотра врач-педиатр занесет в электронную систему ЕМИАС заключение о состоянии здоровья ребенка и родитель сможет увидеть документы в электронной медкарте.
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