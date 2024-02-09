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УФАС Подмосковья оштрафовало ООО «Никомед Проф» за участие в картельном сговоре
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Февраля 2024, 12:41
Московским областным УФАС России в отношении ООО «Никомед Проф» вынесено постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении на сумму 100 тыс. руб., информирует пресс-служба ведомства.
«Ранее Московским областным УФАС России было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "Никомед" и ООО "Никомед Проф" в части заключения картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных процедурах, проведенных МКУ "Красногорский центр торгов" и МКУ "Комитет по организации закупок городского округа Реутов", предметами которых являлось оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников», - говорится в сообщении.
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