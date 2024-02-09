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Суд поддержал решение УФАС Подмосковья в отношении ООО «Волоколамская дорожная передвижная механизированная колонна»
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Февраля 2024, 12:42
Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО «Волоколамская дорожная передвижная механизированная колонна» в РНП (реестр недобросовестных поставщиков), информирует пресс-служба ведомства.
«Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Муниципального учреждения "Лотошинский парк культуры и отдыха" о внесении сведений в отношении ООО "Волоколамская дорожная передвижная механизированная колонна" в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение работ по обустройству и восстановлению тротуаров на территории парка», - говорится в сообщении.
По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества не соответствующими закону, сведения в отношении Общества подлежащими включению в РНП.
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