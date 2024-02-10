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Более 20 «опасных троп» устранили вблизи ж/д путей в Подмосковье с начала года
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 10 Февраля 2024, 17:06
В Подмосковье с начала года ликвидировали свыше 20 несанкционированных подходов к железнодорожным путям. Перекрытие подходов осуществляется в рамках мероприятий по снижению смертельных случаев на железной дороге в регионе, информирует пресс-служба Минтранса Подмосковья.
«Опасные тропы» выявили и устранили в Подольске, Красногорске, Электростали, Одинцове, Королеве, Щелкове и Сергиевом Посаде. Больше всего несанкционированных подходов к железнодорожным путям ликвидировали в Одинцове и Королеве, там устранили по 4 тропы. Кроме того, для реализации комплекса мер по снижению смертности на ж/д инфраструктуре в регионе строят и ремонтируют пешеходные переходы, устанавливают камеры, а также проводят специальные рейды представителей администраций и транспортной полиции и дежурства волонтеров», - говорится в сообщении.
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