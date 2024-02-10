10февраля 2024
суббота
|
Минтранс Подмосковья собрал список маршрутов до областных горнолыжных спусков
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 10 Февраля 2024, 17:06
Для всех любителей горных лыж, тюбингов и сноубордов Минтранс Подмосковья составил список маршрутов, на которых можно добраться до популярных горнолыжных комплексов Московской области, передает пресс-служба ведомства.
«Первый – спортивный курорт "Сорочаны" в Дмитровском районе. Его спуски подойдут как для новичков, так и для опытных лыжников. Доехать до него можно на электричке Савёловского направления до станции "Яхрома", а далее пересесть в автобус №42 до остановки "Курово". В горнолыжный клуб Гая Северина в Раменском ведет автобусный маршрут №324 "Москворечье – м. Котельники", выйти необходимо на остановке "Новые дома", до конечной точки можно пройти пешком или воспользоваться услугами такси», - говорится в сообщении.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -13 -15
ночью -14 -16 утром -13 -15
Котировки
Партнеры