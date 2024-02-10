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В Подмосковье порядка 1 тыс. нарушений атрибутики такси выявили в январе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 10 Февраля 2024, 17:07
В январе 2024 года нейросеть на территории Московской области выявила порядка 1 тыс. автомобилей такси с признаками нарушения регионального стандарта, информирует пресс-служба Минтранса Подмосковья.
«В Московской области в 2023 году с помощью камер «Такси-контроль» вынесено порядка 12 тыс. предостережений за нарушение атрибутики такси. Нейросеть в автоматическом режиме обрабатывает около 2,5 млн автомобильного трафика и выявляет автомобили такси в потоке, проверяя их на соответствие региональному стандарту — белый цвет кузова, желтая светоотражающая полоса по бокам, серая полоса внизу по периметру автомобиля, шашечный пояс и световой фонарь на крыше. Если выявлены нарушения, то таксомоторной компании выдают предупреждение для устранения нарушений», - сказал заместитель председателя правительства - министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.
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