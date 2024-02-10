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Губернатор: В этом году в Подмосковье капитально отремонтируют еще более 4 тыс. многоквартирных домов

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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 10 Февраля 2024, 17:07

В этом году в Подмосковье капитально отремонтируют еще более 4 тыс. многоквартирных домов. В рамках запланированных работ приведут в порядок 1860 кровель и 1150 фасадов, заменят системы газоснабжения в 1020 домах и внутренние инженерные коммуникации (водо-, тепло-, электроснабжение и водоотведение) в 860 МКД. Кроме того, установят 540 новых лифтов, передает  пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Мы считаем, что комфортными и удобными для жизни должны быть не только новостройки, поэтому реализуем в Подмосковье самую большую по стране программу капремонта жилья. Из более 57 тысяч многоквартирных домов у нас свыше 44 тысяч охвачены этой программой. На сегодняшний день реализовано более трети всего объема – мы привели в порядок 17 тысяч МКД, в том числе заменили около 13 тысяч лифтов. Обновление лифтового парка – это в первую очередь вопрос безопасности. Еще до 2020 года в Подмосковье были заменены все лифты старше 25 лет, - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. – В этом году капитально отремонтируем более 4 тысяч домов. Мы применяем комплексный подход - не просто обновляем фасад или латаем кровлю, но и сразу занимаемся подъездом, благоустраиваем дворовую территорию. Так и перемены заметнее, и жителям не приходится повторно терпеть неудобства из-за стройки. Благодаря капремонту за эти 10 лет мы улучшили условия проживания для 3,5 млн человек».

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