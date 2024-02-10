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Для реконструкции Советской площади в Дмитрове передан земельный участок
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Общество — 10 Февраля 2024, 17:15
Министерством имущественных отношений Московской области согласовано предоставление Управлению капитального строительства Дмитровского городского округа земельного участка площадью 0, 16 га для реконструкции центральной площади, информирует пресс-служба ведомства.
«Советская площадь в Дмитрове уже начала преображаться, в прошлом году завершили первый этап масштабной реконструкции, сроки которой рассчитаны на 3 года. Общая площадь благоустройства составляет 20 гектаров, она охватывает историческую часть Советской площади, торговую площадь и улицу Кропоткинская. Проект воплощается в жизнь благодаря президентскому проекту "Жилье и городская среда". И очень важно, что работы проводятся с сохранением исторического облика площади, популярной не только у жителей, но и гостей Дмитрова», - сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
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