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Андрей Воробьев провел телемост с военнослужащими полка Московской области

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Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 24 Февраля 2024, 11:10

Телемост с военнослужащими полка Московской области, которые выполняют боевые задачи в зоне СВО, состоялся в подмосковном филиале Фонда «Защитники Отечества».

Он был организован по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева при поддержке Министерства обороны РФ. Пообщаться со своими близкими в Красногорск приехали мамы, сестры, жены и дети бойцов из разных уголков Подмосковья - Дмитрова, Электрогорска, Климовска, Люберец, Серпухова, Электростали, Клина, Ивантеевки, Воскресенска, Сергиева Посада, Лотошино, Лыткарино и даже из под Костромы, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

«Мы очень рады вас видеть, ребята! Я был в Таманской дивизии, когда вы проходили подготовку. А сейчас ко Дню защитника Отечества вместе с вашими родными и близкими собрались здесь, чтобы, передать самые добрые пожелания. С командирами мы всегда на связи. Знаем, что находитесь в эпицентре, но держитесь вместе, достойно. Вы - наши защитники, наши Герои. Только вперед! - обратился к бойцам Андрей Воробьев. - Мы понимаем, как вы беспокоитесь о семьях. И наша задача - делать все, чтобы тыл здесь был прикрыт. Мы не можем заменить вас, но поверьте, стараемся делать все от нас зависящее. Мы вас ждем, мы вами гордимся! Всем ребятам, которые сейчас на задании, передавайте низкий поклон. Сделаем все, чтобы с нашей стороны все вопросы были закрыты».



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