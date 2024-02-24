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Еще 3 рентгеновских аппарата и 1 маммограф заработали в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 24 Февраля 2024, 11:11
В Московской области продолжается оснащение медицинских организаций современным тяжелым оборудованием, так, в Люберецкой больнице заменили 2 устаревших рентгеновских аппарата на современные и установили новый маммограф, еще 1 цифровой рентген-аппарат вместо аналогового заработал в Лыткаринской больнице, информирует пресс-служба Минздрава региона.
«Мы реализуем масштабную программу по замене устаревшей аналоговой тяжелой техники на современную цифровую. Кроме того, открываем новые кабинеты там, где прежде их не было. На закупку 3 рентген-аппаратов и маммографа, а также ремонт кабинетов под их установку было направлено почти 75 млн рублей», - рассказала Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
В Люберцах новые рентгеновские аппараты заработали в поликлиниках №5 и №2, в последней также введен в работу современный маммограф. Все аппараты будут использоваться для проведения диагностики взрослому населению. В Лыткарино исследования на новом цифровом рентгеновском аппарате проводятся во взрослой поликлинике №2.
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