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В Подмосковье рассказали о графике работы медорганизаций на февральские праздники
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 24 Февраля 2024, 11:12
В Московской области утверждён график работы государственных медицинских организаций в период выходных и праздничных дней с 23 по 25 февраля, амбулаторно-поликлинические отделения, оказывающие помощь взрослому и детскому населению а также женские консультации и стоматологические поликлиники будут работать 24 февраля - по графику субботы, а 23 и 25 февраля – выходные дни, информирует пресс-служба Минздрава региона.
«Медицинская помощь может потребоваться в любой день, поэтому кабинеты неотложной помощи в поликлиниках будут работать 23, 24 и 25 февраля с 08.00 до 16.00. Стационары и скорая помощь продолжат работу в круглосуточном режиме», - рассказала Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
Отделения неотложной медицинской помощи поликлиник будут обслуживать вызовы врача на дом ежедневно с 08.00 до 16.00.
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