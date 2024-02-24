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Почти полмиллиона жителей Подмосковья прошли углубленную диспансеризацию в 2023 году
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 24 Февраля 2024, 11:13
Жители Подмосковья могут пройти углубленную диспансеризацию, сделать это можно, обратившись в свою поликлинику, информирует пресс-служба Минздрава региона.
«Углубленная диспансеризация направлена на выявление патологий, которые мог вызвать коронавирус. Это сердечно-сосудистые, эндокринные, заболевания органов дыхания и другие. Она включает в себя обследования, которые проводятся дополнительно к обычной диспансеризации. За прошлый год углубленную диспансеризацию прошли более 490 тыс. жителей региона, еще 80 тыс. – с начала этого года», – рассказала Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
Углубленная диспансеризация проводится в 2 этапа. Первый этап включает в себя такие исследования, как общий и биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом, рентгенография органов грудной клетки и другие. При необходимости пациент может быть направлен на второй этап углубленной диспансеризации - компьютерную томографию легких, Эхо-КГ, дуплексное сканирование вен нижних конечностей.
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