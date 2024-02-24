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Подмосковье приглашает на День предпринимательства на выставке «Россия» 27 февраля
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 24 Февраля 2024, 11:14
Двадцать седьмого февраля в рамках международной выставки «Россия» на ВДНХ состоится День предпринимательства. Организатор тематического дня — Министерство экономического развития РФ. О том, какую программу приготовило Подмосковье, рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, передает пресс-служба регионального Мининвеста.
«День предпринимательства пройдет в рамках Форума национальных достижений на Международной выставке-форуме «Россия». Министерство экономического развития РФ, Правительство России, Московская область и все регионы страны готовят масштабную культурную и деловую программу. На стенде Подмосковья посетители узнают о работе региональных особых экономических зон, смогут побывать на 3D-экскурсии по ОЭЗ «Дубна», познакомиться с продукцией подмосковных брендов и принять участие в мастер-классах», — отметила Екатерина Зиновьева.
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