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В Московской области снизилась инфляция
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 1 Марта 2024, 13:36
По информации Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу, в январе 2024 года годовая инфляция в Московской области уменьшилась до 7,15% после 7,28% месяцем ранее, информирует пресс-служба бизнес-омбудсмена Подмосковья.
«Положительная динамика последовала за расширением предложения отдельных услуг», - говорится в сообщении.
В Подмосковье снижающим фактором стало охлаждение потребительского спроса на отдельных рынках непродовольственных товаров. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России.
Цены на продукты в Московской области выросли на 0,16 процентных пункта. При этом в целом по России наблюдалось снижение годовых темпов прироста цен.
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