01марта 2024
пятница
|
В Московской области провести анализ земельного участка теперь можно онлайн
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 1 Марта 2024, 13:37
На региональном портале к услуге «Предварительное согласование предоставления земельных участков, собственность на которые не разграничена» подключили новый «умный» сервис. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Сервис проверяет земельные участки на оборотоспособность и пересечение с зонами ограничения. Если он выявляет какие-либо пересечения, то автоматически формирует подробный документ, где содержится в том числе графическое изображение всех зон ограничений. Это позволит пользователю быстрее сориентироваться в документе и принять решение о целесообразности дальнейшего использования земельного участка. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно ввести координаты участка в онлайн-форму заявления на госуслугу», — прокомментировала министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +4 +6
вечером +2 +4 ночью 0 +2
Котировки
Партнеры