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Инженер из Подмосковья приобрел свое жилье благодаря «Социальной ипотеке»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 1 Марта 2024, 13:38
Программа «Социальная ипотека» помогает специалистам обзавестись жильем — ученый из Сергиево-Посадского городского округа уже переехал в собственную «двушку», информирует пресс-служба Минжилполитики региона.
Инженер — конструктор 1 категории Владимир Сигаев работает в ФНПЦ «НИИ прикладной химии» больше десяти лет. Как уточняет обладатель сертификата, здесь он писал диплом, здесь и остался.
«Моя специальность связана с вооружением, а это увлечение идет у меня из детства», — говорит он.
Предложение принять участие в жилищной программе области оказалось для Владимира с супругой как нельзя кстати: перед ними остро стоял вопрос покупки квартиры. Получив одобрение, Сигаевы быстро нашли подходящий вариант.
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