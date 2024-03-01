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Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «МСК Групп» в РНП
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 1 Марта 2024, 13:41
Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО «МСК Групп» в РНП (реестр недобросовестных поставщиков), информирует пресс-служба ведомства.
«Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Муниципального учреждения "Объединенный комбинат благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства" о внесении сведений в отношении ООО "МСК Групп" в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение работ по благоустройству парка культуры и отдыха "Наташинский парк"», - говорится в сообщении.
По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества не соответствующими закону, сведения в отношении Общества подлежащими включению в РНП.
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