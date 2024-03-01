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Жалоба на действия Администрации Одинцовского округа при проведении торгов признана необоснованной
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Общество — 1 Марта 2024, 13:44
Комиссия Управления рассмотрела жалобу ООО «Служба коммунально-жилищного сектора» на действия Администрации Одинцовского г.о. Московской области при проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, передает пресс-служба УФАС Подмосковья.
«Согласно доводу жалобы, Администрация неправомерно отказала заявителю в допуске к участию в открытом конкурсе», - говорится в сообщении.
Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка рассмотрения заявки ООО «Служба коммунально-жилищного сектора» и признала жалобу необоснованной.
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