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Сведения в отношении ООО «РЕКРЕАЦИЯ» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 1 Марта 2024, 13:45
Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные ФБУ «Центральная база авиационной охраны лесов «Авиалесоохрана», в отношении ООО «РЕКРЕАЦИЯ» для включения в РНП (реестр недобросовестных поставщиков), информирует пресс-служба ведомства.
«Согласно представленным сведениям, Учреждение заключило с Обществом контракт на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации для строительства объекта "Тренировочный комплекс для воздушно-десантной подготовки"», - говорится в сообщении.
В связи с нарушением Обществом условий исполнения контракта, Учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке.
На заседании комиссии Московского областного УФАС России Общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.
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