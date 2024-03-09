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Поликлиника для взрослых и детей открылась после капитального ремонта в Павловском Посаде
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Марта 2024, 13:38
В Павлово-Посадкой больнице завершился капитальный ремонт поликлиники №3. Здесь медицинскую помощь получают более 22 тыс. жителей округа, в том числе 5,6 тыс. детей, информирует пресс-служба регионального Минздрава.
«Мы продолжаем программу ремонтов учреждений здравоохранения. Только за прошлый год капитально отремонтировали 23 объекта здрава. Поликлиника в Павловском Посаде полностью преобразилась. Важно, что изменился не только облик здания. Появились комфортные зоны ожидания приема врача, удобная навигация. Работают кабинеты телемедицинских консультаций и выписки электронных рецептов на льготные лекарства. На проведение работ было направлено 440 млн рублей», - сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
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