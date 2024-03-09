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Жители проекта «Большое Путилково» округа Красногорск получили ключи от новых квартир
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Марта 2024, 13:38
В жилом комплексе «Большое Путилково» от группы «Самолет» завершается заселение пяти жилых домов третей очереди строительства (№№21-25), на сегодняшний день уже 96% жильцов получили ключи, информирует пресс-служба Минжилполитики региона.
«Передача квартир ведется в соответствии с установленным графиком, сами дома были введены в эксплуатацию ранее намеченного срока», - говорится в сообщении.
Сразу после переезда жители новых домов смогут отдать детей в детский сад или школу, расположенные в шаговой доступности. В комплексе уже построены и работают три дошкольных образовательных организации на 250 мест каждая и первая в России «умная» школа, рассчитанная на 1 250 учеников – здание оборудовано системой с искусственным интеллектом, которая контролирует климат и качество воздуха во всех помещениях школы. Также в «Большом Путилково» возводится многоуровневый паркинг, а в текущем году откроется современный коворкинг с террасой.
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