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Более 200 тыс. детей прошли профилактические осмотры в школах и детских садах Подмосковья
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Марта 2024, 13:40
В Московской области реализуется проект «Школьная медицина», так, ребенок, прикрепленный к одной из поликлиник Подмосковья, может пройти полный профилактический осмотр в школе или детском садике, проект охватывает школьные медицинские кабинеты во всем регионе, информирует пресс-служба Минздрава Подмосковья.
«Для проведения профилактических осмотров бригады врачей самостоятельно выезжают в образовательное учреждение для осмотра, в том случае, если у ребенка заподозрят патологию, он будет направлен для прохождения второго этапа в поликлинику. Всего с начала года в образовательных учреждениях профосмотры прошли уже 201,3 тыс. детей», - сказала Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
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