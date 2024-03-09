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Тренер купила собственную квартиру в Подмосковье благодаря «Социальной ипотеке»
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Марта 2024, 13:40
В планах на лето у тренера из городского округа Дзержинский — переезд в новую квартиру. Осуществить мечту помогла программа «Социальная ипотека», передает пресс-служба Минжилполитики региона.
Лали Курдадзе работает в спортивной школе олимпийского резерва по самбо и дзюдо «Союз» больше 5 лет. Она признается, что спортивной была с детства.
«Много тренировалась и так сложилось, что увлечение переросло в профессию. Сейчас мне самой интересно наблюдать за детьми, видеть результаты. С каждой тренировкой замечаешь рост», — рассказывает она.
Участие в региональной программе льготного приобретения жилья Лали называет хорошей и очень своевременной поддержкой. На момент подачи документов жилищный вопрос стоял для нее крайне остро.
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