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Жалоба на действия Администрации Одинцовского округа признана необоснованной
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Общество — 9 Марта 2024, 13:41
Комиссия Управления рассмотрела жалобу ООО «ВКС50» на действия Администрации Одинцовского г.о. Московской области при проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, информирует пресс-служба УФАС Подмосковья.
«Согласно доводам жалобы, Администрация неправомерно отказала заявителю в допуске к участию в открытом конкурсе и незаконно допустила заявки ООО ПО "РемЖилСервис" и ООО "Профессионал"», - говорится в сообщении.
Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка рассмотрения заявок на участие в торгах и признала жалобу необоснованной.
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