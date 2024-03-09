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В Химках к 8 Марта открыли фотовыставку о женщинах «мужских» профессий
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Общество — 9 Марта 2024, 13:42
Фотовыставку «Женское дело» о химчанках уникальных профессий открыл глава городского округа Химки Дмитрий Волошин. В экспозиции — 12 историй женщин, среди них: спасатель, водитель троллейбуса с 20-летним стажем, арбитр ФИФА, паралимпийская чемпионка по стрельбе из лука, основательница футбольной команды, инженер-конструктор космического предприятия и другие. Каждый портрет сопроводили краткой историей женщины, передает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
«Героини проекта — такие разные, но всех их объединяет одно — любовь к своему делу. Успех для каждой — это желание сделать мир лучше. И каждой из них это удается. Именно к этому они стремятся, независимо от сферы, в которой работают. Труд этих прекрасных женщин находит отклик в сердцах сотен людей. Они вдохновляют своим примером и поражают силой характера — женственные снаружи и сильные духом внутри», — отметил глава Химок Дмитрий Волошин.
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