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Центр муковисцидоза открылся в Реутовском филиале МОНИКИ
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Марта 2024, 13:43
В филиале МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского, расположенном в Реутове, начал работать Центр муковисцидоза, это редкое генетическое заболевание, характеризующееся нарушением работы экзокринных желез – слюнных, слизистых, предстательной, молочных и других, болезнь поражает дыхательные пути, желудочно-кишечный тракт, поджелудочную железу, печень, слюнные и потовые железы, репродуктивную систему, информирует пресс-служба Минздрава региона.
«Муковисцидоз является одним из распространенных орфанных заболеваний. Поэтому мы расширяем возможности оказания медицинской помощи по данному профилю. Раньше взрослые пациенты с муковисцидозом обращались только в головное учреждение – в МОНИКИ, который находится в Москве. Теперь жители восточной части Подмосковья смогут получить консультацию врача и лечение в Реутовском филиале», - сказала Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
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