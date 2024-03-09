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Подмосковным предпринимателям объяснят, что нужно знать о персональных данных
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Марта 2024, 13:43
По инициативе Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Владимира Головнева и Адвокатской палаты Московской области 13 марта в 11.00 состоится бесплатный вебинар для собственников и руководителей бизнеса на тему: «Персональные данные. Что нужно знать?», информирует пресс-служба бизнес-омбудсмена региона.
«Требования к защите персональных данных регулярно ужесточаются. В декабре 2023 года были внесены изменения в КоАП, согласно которым размер ответственности за ряд нарушений в сфере персональных данных увеличился до 1,5 млн рублей», - говорится в сообщении.
Кроме того, в настоящее время на рассмотрении в Государственной Думе Российской Федерации находится законопроект, предусматривающий ответственность в размере до 15 млн рублей и 3% от суммы годовой выручки. Законопроект уже принят в первом чтении и нет сомнений, что он пройдет последующие инстанции.
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