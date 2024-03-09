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Минздрав Подмосковья опубликовал график работы медицинских организаций в праздничные дни
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Марта 2024, 13:44
В Московской области утвержден график работы государственных медицинских организаций в праздничные и выходные дни с 8 по 10 марта, так, амбулаторно-поликлинические учреждения, оказывающие помощь детскому и взрослому населению, стоматологические поликлиники и женские
консультацию будут работать 9 марта – по графику субботы, а 8 и 10 марта – выходные дни, передает пресс-служба Минздрава региона.
«Медицинская помощь может потребоваться в любой день, вне зависимости от праздников. Кабинеты неотложной помощи в поликлиниках, как и отделения неотложной помощи, которые обслуживают вызовы врача на дом, будут работать все дни – 8, 9 и 10 марта с 08.00 до 16.00», - рассказала Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
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