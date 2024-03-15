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Андрей Воробьев дал старт IV Всероссийскому онлайн-голосованию за объекты для благоустройства
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Марта 2024, 17:06
В Сергиевом Посаде дали старт IV Всероссийскому онлайн-голосованию за объекты для благоустройства. Оно проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Старт голосованию дали губернатор Московской области Андрей Воробьев, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, секретарь генерального совета партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, информирует пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
Торжественная церемония состоялась в парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде. Когда-то здесь располагался путевой дворец, в котором останавливалась царская семья, был разбит сад, а потом и парк. Благодаря нацпроекту в это пространство удалось вдохнуть новую жизнь – тут, в частности, обустроили входную группу, дорожно-тропиночную сеть, создали зоны для стритбола и воркаута, установили аттракционы, карусель, памп-трек, шахматные и теннисные столы. В прошлом году «Скитские пруды» посетило более 650 тысяч человек.
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