15марта 2024
пятница
|
В городском округе Красногорск возводят ЖК «Тетрис»
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 15 Марта 2024, 17:07
В городском округе Красногорск возводят ЖК «Тетрис», девелопер ГК «Садовое кольцо» приступил к облицовке фасадов финишными материалами домов второй очереди строительства, передает пресс-служба Минжилполитики региона.
«В девятой башне строители устанавливают на вентилируемом фасаде разноцветные металлокасеты, которые создают яркий и неповторимый облик жилого комплекса. Параллельно на стенах башни монтируется утеплитель и фасадная подсистема. Полностью завершить работы по девятой башне планируется в сентябре 2024 года», - говорится в сообщении.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +4 +6
ночью +1 +3 утром +1 +3
Партнеры