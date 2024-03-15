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Жителям Подмосковья напомнили, что получить помощь при оформлении ДТП можно по номеру «112»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Марта 2024, 17:07
Несколько лет назад стало возможным оформить ДТП, в котором нет пострадавших, без вызова сотрудников ГИБДД, нововведение, безусловно, очень важное, оно позволяет сэкономить время граждан, быстро освободить проезжую часть, не создавая пробок, однако многие водители в таких ситуациях теряются, не зная, как следует поступать, тут на помощь всегда готовы прийти специалисты Системы-112 Московской области, информирует пресс-служба ведомства.
«Операторы Службы спасения связывают участников происшествия с Центрами помощи при ДТП. Там, попавшие в аварию, получают подробные консультации, что нужно предпринять, чтобы максимально быстро все оформить. Этот алгоритм действует с 2019 года, когда Система-112 Московской области начала сотрудничество с подмосковным Центром безопасности дорожного движения (ЦБДД). Соглашение гарантирует консультативные услуги обратившимся по оформлению документов для страховых компаний без вызова сотрудников ГИБДД», - говорится в сообщении.
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