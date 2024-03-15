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В Московской области проведут работы по расчистке 13 прудов в 2024 году
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Марта 2024, 17:08
Водные объекты – самые популярные места отдыха у жителей Подмосковья и туристов. Ежегодно их посещают около 15 млн отдыхающих. В области насчитывается 1 950 озер, около 1 000 русловых прудов и 127 обводненных карьеров. Однако часть из них находится не в лучшем состоянии. Жители проявляют обеспокоенность и обращаются в Министерство экологии и природопользования по состоянию прудов. Больше половины всех обращений – это просьбы провести расчистку. В 2024 году будут дополнительно очищены 13 прудов, передает пресс-служба ведомства.
Городской пруд вблизи улицы Железнодорожной в Лобне
Водоем находится в центре города (56.009446,37.482870), является одним из центров притяжения для горожан. Большая посещаемость обуславливает скопление бытового мусора в прибрежной зоне и акватории, поэтому расчистка необходима.
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