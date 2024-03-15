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В Красногорске строят ЖК «Новая Рига»
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Марта 2024, 17:08
В Красногорске реализуют проект комплексного развития территории — ЖК «Новая Рига», девелопер проекта — ГК «Гранель» строит 2 жилых дома переменной этажности и собственную развитую инфраструктуру, передает пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.
«Корпус 1.7: завершается возведение каркаса здания. Выполняется монтаж кровли, окон и лифтов. Строители ведут устройство инженерных сетей», - говорится в сообщении.
Корпус 1.8: ведется монтаж железобетонных изделий и кладка внутренних перегородок.
Детский сад на 230 мест: Завершены земляные работы и устройство фундамента, идут работы по устройству вертикальных конструкций подземной части.
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