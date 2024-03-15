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Сведения в отношении ООО «ЮНА» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Марта 2024, 17:09
Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные МУ МВД Российской Федерации «Балашихинское», в отношении ООО «ЮНА» для включения в РНП (реестр недобросовестных поставщиков), информирует пресс-служба ведомства.
«Согласно представленным сведениям, Управление заключило с Обществом контракт на приобретение сухого корма для служебных собак в рамках государственного оборонного заказа для нужд МУ МВД России "Балашихинское" на 2024 г.», - говорится в сообщении.
В связи с нарушением Обществом условий исполнения контракта, Управление расторгло контракт в одностороннем порядке.
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