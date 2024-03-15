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УФАС Подмосковья оштрафовало ООО «Климат-Т» за участие в картельном сговоре
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Марта 2024, 17:09
Московским областным УФАС России в отношении ООО «Климат-Т» вынесено постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении на сумму более 543 тыс. руб., информирует пресс-служба ведомства.
«Ранее Московским областным УФАС России было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "Климат-Т" и ООО "Каус Медиа" в части заключения картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных процедурах, проведенных ГУ Смоленской области по регулированию контрактной системы, ОГАУЗ "Смоленский областной медицинский информационно-аналитический центр", ОГАУЗ "Смоленская областная клиническая стоматологическая поликлиника", предметами которых являлось выполнение работ по модернизации локально-вычислительной сети, поставка офисной техники», - говорится в сообщении.
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