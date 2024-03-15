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Семья из Подмосковья переехала в новостройку благодаря «Социальной ипотеке»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Марта 2024, 17:10
Программа «Социальная ипотека» помогла семье медработников из городского округа Чехов купить квартиру в новом доме, передает пресс-служба Минжилполитики региона.
«Виктория Шевченко — потомственный фельдшер. Профессию она выбрала по совету отца, который также работал на скорой медицинской помощи», - говорится в сообщении.
Обладательница сертификата признается, что рада принятому решению. Ее стаж в ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи» уже 10 лет.
«Здесь же работает мой муж. Он водитель "скорой". Наша работа — это спасать жизни людей. Мы оказываем первую помощь, от которой зависит успешность дельнейшего лечения человека», — говорит она.
Зная о жилищных проблемах семьи Шевченко, руководство предложило Виктории участвовать в программе «Социальная ипотека». По ее словам, без поддержки они так бы и продолжали скитаться по съемным квартирам с маленьким ребенком.
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