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В Воскресенской больнице начали проводить операции с помощью робота Да Винчи
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Марта 2024, 17:10
Врачи Воскресенской больницы начали проводить операции с применением робот-ассистированной системы Да Винчи, данный аппарат состоит из двух блоков – пульта с джойстиками, за которым работает врач, и робота, который выполняет команды хирурга, с помощью камеры врач видит изображение оперируемого органа в высоком разрешении и управляет «руками» робота, передает пресс-служба Минздрава Подмосковья.
«Роботизированные технологии позволяют провести операцию с высокой точностью. До недавнего времени в Подмосковье система Да Винчи применялась только в Московском областном НИИ акушерства и гинекологии. Теперь же робота начали использовать в Воскресенской больнице. Врачи применяют его при выполнении операций пациентам с грыжами передней брюшной стенки», - сказала Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
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