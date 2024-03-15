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В Химках запустят производство фармацевтических субстанций для импортозамещающих лекарств
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Марта 2024, 17:11
Группа компаний «ХимРар» - лидер отечественного рынка в области разработки и производства инновационных лекарственных препаратов, расширяет свои производственные мощности за счет строительства нового высокотехнологичного комплекса, информирует пресс-служба Министерства инвестиции, промышленности и науки Московской области.
Предприятие выполняет полный цикл исследований, разработки и производства как импортозамещающих, так и инновационных лекарств нового поколения для лечения заболеваний центральной нервной системы, онкологии, ВИЧ-инфекции, а также гриппа, коронавируса и т.д.
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