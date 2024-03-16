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Молодежная конференция «Наше Отечество - Наши традиции» прошла в Красногорске
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 16 Марта 2024, 16:02
Мероприятие, которое ежегодно организовывает Министерство информационных и социальных коммуникаций региона (МИСК), приурочено к Дню православной молодежи Московской области, в Никольском соборе оно проходит уже в третий раз, сегодня там собралось порядка 170 ребят – представители всех 5 епархий Московской митрополии, началась конференция с литургии, которую возглавил митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, информирует пресс-служба ведомства.
«Путь, по которому мы идем, на который мы встали, - особый, он ведет нас к свету жизни. Полтора года назад Президент подписал Указ о необходимости сохранения духовно-нравственных ценностей. Это ведь Евангельские ценности, поэтому все мы понимаем важность этого документа, - сказал митрополит Павел. - Сегодняшняя конференция призывает нас к тому, чтобы мы, общаясь, проявляли заботу и внимание друг ко другу, чтобы научились относиться так ко всем людям, которые встречаются на нашем жизненном пути. Хочется пожелать, чтобы совместная работа, совместная молитва всех нас сближала, укрепляла и помогала. Сердечная благодарность организаторам нашей конференции, губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву, который принимал активное участие в создании Никольского храма, где мы все сегодня находимся, вникал в каждую деталь. Надеюсь, что мы и в будущем будем встречаться, поддерживать друг друга. И в канун Великого поста хочется пожелать всем помощи Божьей в прохождении этого замечательного подвига – внутреннего преображения души каждого человека».
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