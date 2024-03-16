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Андрей Воробьев с семьей проголосовал на избирательном участке в Одинцовском округе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 16 Марта 2024, 16:02
Губернатор пришёл вместе с супругой Екатериной и двумя сыновьями - Георгием и Михаилом, передает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
«Выборы — это всегда важно. А выборы Президента — особенно. Сегодня мы с супругой решили прийти сюда с сыновьями, которые проявляли большую заинтересованность, они знают, что можно голосовать на Госуслугах, а можно вживую. Думаю, что когда они вырастут, то голосование, если и останется «в бумаге», то в очень небольшом количестве. Все будет происходить дистанционно, - отметил Андрей Воробьев. - Хочу поблагодарить всех, кто приходит проголосовать и кто работает на избирательных участках. У нас более 3900 УИКов, это много, и работа там очень насыщенная. Мы видим большой интерес к выборам, что очень радует. Наша задача - все организовать должным образом».
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