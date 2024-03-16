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Шахматный турнир «Vыше только Zвезды» прошел в Подмосковье
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 16 Марта 2024, 16:03
В Королеве прошел шахматный турнир «Vыше только Zвезды» с участием российских космонавтов на Международной космической станции, ветеранов СВО и многократного чемпиона мира Сергея Карякина, передает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.
«Проводим большую работу по популяризации шахмат в Московской области и открываем новые клубы по всей стране. Но мы не ограничиваемся развитием шахмат на земле, а устремляемся выше – в космос. Провести такую партию это уникальная возможность. Это третий матч подобного рода в истории. В 70-х против космонавтов играл Анатолий Карпов. Далее в 2020 году я уже играл против космонавтов. И, соответственно, сегодня уже третий матч подобного рода. Самое главное – это привлечь внимание к нашей игре и отдать должное нашим космонавтам, которыми мы очень сильно гордимся», – прокомментировал многократный чемпион мира, президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин.
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