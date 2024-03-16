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Открытие бегового сезона «Суперлиги Подмосковья» пройдет в Коломне 11 мая
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 16 Марта 2024, 16:04
Старт нового бегового сезона проекта «Суперлиги Подмосковья» состоится 11 мая в Коломне. Первым забегом серии станет Коломенский полумарафон «Летопись Победы». Ранее старт был запланирован на 5 мая, информирует пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.
«Для тех, кто не сможет принять участие в мероприятии 11 мая, предусмотрена возможность сдать или обменять слот. Для этого необходимо обратиться в службу технической поддержки», - говорится в сообщении.
В текущем сезоне в Московской области состоятся пять масштабных стартов. Откроет беговой сезон Коломенский полумарафон «Летопись Победы», который состоится 11 мая. Забег «Волоколамский рубеж» запланирован на 8 июня, традиционный полумарафон «Сергиевым путем» пройдет 13 июля в Сергиевом Посаде. Полумарафон «Большая Волга» 24 августа состоится в Дубне – это новая локация Суперлиги Подмосковья. Завершится сезон кросс-полумарафоном «ОдинцовоRUN», который пройдет 19 октября.
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