16марта 2024
суббота
|
Более 500 детей прошли обследование в Центре слуха НИКИ детства с начала года
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 16 Марта 2024, 16:04
В Научно-исследовательском клиническом институте детства (НИКИ) работает Центр слуха. Здесь маленькие пациенты проходят проверку слуха, коррекцию патологий, а также получают комплексную медицинскую помощь, передает пресс-служба регионального Минздрава.
«Основные наши пациенты — это дети с задержкой речевого развития. В рамках приема мы проводим такие обследования, как тональная пороговая аудиометрия, регистрация отоакустической эмиссии, импедансометрия и,
конечно, осмотр ЛОР-органов. По результатам обследований выставляется диагноз, назначается лечение или пациент приглашается на повторный прием для проведения дополнительных обследований. Всего с начала года исследования в нашем центре прошли уже более 500 детей», - рассказала руководитель центра слуха НИКИ детства, врач- оториноларинголог, врач-сурдолог Елена Якушова.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +4 +6
ночью +1 +3 утром 0 +2
Партнеры