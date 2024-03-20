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С начала весны ликвидировано захламление подвалов в более 80 МКД Подмосковья
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 20 Марта 2024, 21:51
Правила содержания многоквартирного дома предусматривают: захламление подвалов не допускается, информирует пресс-служба Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
«Коммунальщики не должны скапливать там стройматериалы и мусор, а жители – хранить свои личные вещи. Управляющая компания несет ответственность за поддержание порядка в этих помещениях, выявляет загроможденные участки и принимает меры для их уборки», - говорится в сообщении.
С начала весны УК Подмосковья выполнили 89 задач по ликвидации захламления подвалов в МКД. Мероприятия проведены в 15 округах региона. К примеру, управляющие организации Лобни завершили работы в доме №5 на Лобненском бульваре, в доме №10 на улице 40 лет Октября, на улице Чайковского в доме №25, а также в проезде Свободный, дом №1.
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