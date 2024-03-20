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В Подмосковье построят смешанный малоэтажный кластер
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 20 Марта 2024, 21:52
Градостроительным советом Московской области одобрена концепция развития кластера смешанной малоэтажной жилой застройки в Наро-Фоминском городском округе на земельных участках общей площадью 855 га, передает пресс-служба Министерства жилищной политики региона.
«Всего на территории кластера девелопер проекта группа "Самолет" планирует возведение 790,2 тыс. кв. метров жилья, в том числе 744 тыс. кв. метров индивидуальных жилых домов и таунхаусов, а также 46 тыс. кв. метров многоквартирных жилых домов этажностью до 4-х этажей», - говорится в сообщении.
Дома будут строиться в рамках 214-ФЗ по договорам долевого участия вместе с земельным участком, отделкой и центральными коммуникациями.
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