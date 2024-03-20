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В Коломне начинается капитальный ремонт поликлиники №1
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 20 Марта 2024, 21:52
В поликлинике № 1 Коломенской больницы с 25 марта начнется капитальный ремонт, он будет включать ремонт фасада, кровли, входной группы, инженерных коммуникаций, электроснабжения и водоснабжения, отопления, канализации и кондиционирования, будет выполнена внутренняя отделка помещений, также в рамках ремонта в новой поликлинике появятся комфортные зоны ожидания приема врача и современная навигация, работы будут выполнены в соответствии с единым стандартом «Наша поликликника», информирует пресс-служба Минздрава региона.
«Формирование современной инфраструктуры является одной из приоритетных задач развития здравоохранения в Подмосковье. Капитальный ремонт позволит повысить качество и доступность медицинской помощи в Коломне, а для медицинского персонала создать комфортные условия работы. Всего на проведение ремонта направят более 470 млн рублей», - сказала Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
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